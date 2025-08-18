BluffCat hind (BLUFF)
+8.93%
+8.93%
BluffCat (BLUFF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLUFF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLUFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BLUFF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BluffCat praegune turukapitalisatsioon on $ 37.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLUFF ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999949956.713196. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.42K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BluffCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BluffCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BluffCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BluffCat ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+17.24%
|60 päeva
|$ 0
|-44.01%
|90 päeva
|$ 0
|--
Bluffcat, the memecoin designed to provide access to secure and exclusive poker games.Using an Established Poker Platform To launch our project, we are leveraging an existing, widely-used, and secure poker platform. This allows us to offer our first games while we develop our own infrastructure. Token Launch & Distribution The launch of our token will be conducted with full transparency regarding its distribution, ensuring the stability of the project and building investor confidence. Community Development & Awareness Our efforts will focus on building a strong community and raising awareness of the project through communication campaigns. Listing on Coingecko and Coinmarketcap, along with basic marketing efforts to support the project launch. Phase 2: Platform Expansion & Development (Q1 2025) Development of Our Own Poker Platform We will begin the development of our own poker platform, including design, user experience (UX), and secure blockchain integration. A dedicated technical team will be assembled to create a unique experience for players. Community-Based Features Engage users to gather feedback and design features that meet player expectations. Beta Testing Phase Launching a beta version of the platform to a select group from the community to test features, gather feedback, and optimize the platform before the official launch. Phase 3: Official Launch of BluffCat Poker (Q2-Q3 2025) Full Platform Launch After the testing phase, the full launch of our poker platform will include complete integration of crypto transactions. We will offer poker games, tournaments, and a rewards system to incentivize players. Token Utilization Tokens can be used for game fees, tournaments, and rewards, increasing their value for users and investors. Strategic Partnerships Establish partnerships with other crypto projects and events to broaden the audience and strengthen the ecosystem. Phase 4: Diversification & New Game Formats (Q4 2025) Exclusive Tournaments & Special Events Launch of unique tournaments and special events to attract players of all levels and promote our platform more broadly. AI Optimization for Enhanced Gameplay Utilize artificial intelligence to improve gameplay fluidity, security, and overall player experience, optimizing the gaming conditions. Social Features Integrating social features like live chat, private clubs, and leaderboards to strengthen community engagement. Phase 5: Long-Term Vision (2026 and Beyond) BluffCat Ecosystem Continuously enhancing the poker platform with new features, social elements, and integration with other gaming ecosystems.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.