Rohkem infot BLUESPARROW

BLUESPARROW Hinnainfo

BLUESPARROW Ametlik veebisait

BLUESPARROW Tokenoomika

BLUESPARROW Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BlueSparrow logo

BlueSparrow hind (BLUESPARROW)

Loendis mitteolevad

1 BLUESPARROW/USD reaalajas hind:

$0.01936505
$0.01936505$0.01936505
-1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BlueSparrow (BLUESPARROW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:25:45 (UTC+8)

BlueSparrow (BLUESPARROW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01929823
$ 0.01929823$ 0.01929823
24 h madal
$ 0.01967141
$ 0.01967141$ 0.01967141
24 h kõrge

$ 0.01929823
$ 0.01929823$ 0.01929823

$ 0.01967141
$ 0.01967141$ 0.01967141

$ 0.142983
$ 0.142983$ 0.142983

$ 0.00835721
$ 0.00835721$ 0.00835721

--

-1.03%

+0.14%

+0.14%

BlueSparrow (BLUESPARROW) reaalajas hind on $0.01936505. Viimase 24 tunni jooksul BLUESPARROW kaubeldud madalaim $ 0.01929823 ja kõrgeim $ 0.01967141 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLUESPARROWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.142983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00835721.

Lüliajalise tootluse osas on BLUESPARROW muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlueSparrow (BLUESPARROW) – turuteave

$ 844.18K
$ 844.18K$ 844.18K

--
----

$ 894.45K
$ 894.45K$ 894.45K

43.59M
43.59M 43.59M

46,188,610.6
46,188,610.6 46,188,610.6

BlueSparrow praegune turukapitalisatsioon on $ 844.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLUESPARROW ringlev varu on 43.59M, mille koguvaru on 46188610.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 894.45K.

BlueSparrow (BLUESPARROW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlueSparrow ja USD hinnamuutus $ -0.0002018857723103.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlueSparrow ja USD hinnamuutus $ +0.0000119269.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlueSparrow ja USD hinnamuutus $ +0.0067387159.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlueSparrow ja USD hinnamuutus $ +0.004297687785146425.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002018857723103-1.03%
30 päeva$ +0.0000119269+0.06%
60 päeva$ +0.0067387159+34.80%
90 päeva$ +0.004297687785146425+28.52%

Mis on BlueSparrow (BLUESPARROW)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlueSparrow (BLUESPARROW) allikas

Ametlik veebisait

BlueSparrow hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlueSparrow (BLUESPARROW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlueSparrow (BLUESPARROW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlueSparrow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlueSparrow hinna ennustust kohe!

BLUESPARROW kohalike valuutade suhtes

BlueSparrow (BLUESPARROW) tokenoomika

BlueSparrow (BLUESPARROW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUESPARROW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlueSparrow (BLUESPARROW) kohta

Kui palju on BlueSparrow (BLUESPARROW) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLUESPARROW hind USD on 0.01936505 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLUESPARROW/USD hind?
Praegune hind BLUESPARROW/USD on $ 0.01936505. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlueSparrow turukapitalisatsioon?
BLUESPARROW turukapitalisatsioon on $ 844.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLUESPARROW ringlev varu?
BLUESPARROW ringlev varu on 43.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLUESPARROW (ATH) hind?
BLUESPARROW saavutab ATH hinna summas 0.142983 USD.
Mis oli kõigi aegade BLUESPARROW madalaim (ATL) hind?
BLUESPARROW nägi ATL hinda summas 0.00835721 USD.
Milline on BLUESPARROW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLUESPARROW kauplemismaht on -- USD.
Kas BLUESPARROW sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLUESPARROW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLUESPARROW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:25:45 (UTC+8)

BlueSparrow (BLUESPARROW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.