Blueberry (BLB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blueberry (BLB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Blueberry (BLB) teave DeFi's prime broker. Lend passively for high interest rates, or borrow up to 20x to deploy into popular DeFi strategies such as trading and yield farming. Ametlik veebisait: https://blueberry.garden Valge raamat: https://docs.blueberry.garden Ostke BLB kohe!

Blueberry (BLB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blueberry (BLB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 436.46K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 236.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01175792 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00184302

Blueberry (BLB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blueberry (BLB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLB tokeni tokenoomikat, avastage BLB tokeni reaalajas hinda!

BLB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLB võiks suunduda? Meie BLB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLB tokeni hinna ennustust kohe!

