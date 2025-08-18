Rohkem infot BLB

Blueberry logo

Blueberry hind (BLB)

Loendis mitteolevad

1 BLB/USD reaalajas hind:

$0.00192307
$0.00192307$0.00192307
-1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Blueberry (BLB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:41:35 (UTC+8)

Blueberry (BLB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00190475
$ 0.00190475$ 0.00190475
24 h madal
$ 0.00195543
$ 0.00195543$ 0.00195543
24 h kõrge

$ 0.00190475
$ 0.00190475$ 0.00190475

$ 0.00195543
$ 0.00195543$ 0.00195543

$ 0.01175792
$ 0.01175792$ 0.01175792

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-0.98%

-6.57%

-6.57%

Blueberry (BLB) reaalajas hind on $0.00192515. Viimase 24 tunni jooksul BLB kaubeldud madalaim $ 0.00190475 ja kõrgeim $ 0.00195543 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01175792 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BLB muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel -6.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blueberry (BLB) – turuteave

$ 455.13K
$ 455.13K$ 455.13K

--
----

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

236.65M
236.65M 236.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Blueberry praegune turukapitalisatsioon on $ 455.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLB ringlev varu on 236.65M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.

Blueberry (BLB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blueberry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blueberry ja USD hinnamuutus $ -0.0010182938.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blueberry ja USD hinnamuutus $ -0.0001204751.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blueberry ja USD hinnamuutus $ -0.0001784691832957208.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.98%
30 päeva$ -0.0010182938-52.89%
60 päeva$ -0.0001204751-6.25%
90 päeva$ -0.0001784691832957208-8.48%

Mis on Blueberry (BLB)

DeFi's prime broker. Lend passively for high interest rates, or borrow up to 20x to deploy into popular DeFi strategies such as trading and yield farming.

Üksuse Blueberry (BLB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Blueberry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blueberry (BLB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blueberry (BLB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blueberry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blueberry hinna ennustust kohe!

Blueberry (BLB) tokenoomika

Blueberry (BLB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blueberry (BLB) kohta

Kui palju on Blueberry (BLB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLB hind USD on 0.00192515 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLB/USD hind?
Praegune hind BLB/USD on $ 0.00192515. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blueberry turukapitalisatsioon?
BLB turukapitalisatsioon on $ 455.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLB ringlev varu?
BLB ringlev varu on 236.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLB (ATH) hind?
BLB saavutab ATH hinna summas 0.01175792 USD.
Mis oli kõigi aegade BLB madalaim (ATL) hind?
BLB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BLB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLB kauplemismaht on -- USD.
Kas BLB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.