Blue Whale logo

Blue Whale hind (WHALE)

Loendis mitteolevad

1 WHALE/USD reaalajas hind:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
Blue Whale (WHALE) reaalajas hinnagraafik
Blue Whale (WHALE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-0.12%

-7.41%

-7.41%

Blue Whale (WHALE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WHALE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHALEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WHALE muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -7.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blue Whale (WHALE) – turuteave

$ 30.39K
$ 30.39K$ 30.39K

--
----

$ 30.39K
$ 30.39K$ 30.39K

24.00B
24.00B 24.00B

24,000,000,000.0
24,000,000,000.0 24,000,000,000.0

Blue Whale praegune turukapitalisatsioon on $ 30.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHALE ringlev varu on 24.00B, mille koguvaru on 24000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.39K.

Blue Whale (WHALE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blue Whale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blue Whale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blue Whale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blue Whale ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.12%
30 päeva$ 0-4.32%
60 päeva$ 0-27.50%
90 päeva$ 0--

Mis on Blue Whale (WHALE)

Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blue Whale (WHALE) allikas

Ametlik veebisait

Blue Whale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blue Whale (WHALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blue Whale (WHALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blue Whale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blue Whale hinna ennustust kohe!

WHALE kohalike valuutade suhtes

Blue Whale (WHALE) tokenoomika

Blue Whale (WHALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blue Whale (WHALE) kohta

Kui palju on Blue Whale (WHALE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHALE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHALE/USD hind?
Praegune hind WHALE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blue Whale turukapitalisatsioon?
WHALE turukapitalisatsioon on $ 30.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHALE ringlev varu?
WHALE ringlev varu on 24.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHALE (ATH) hind?
WHALE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WHALE madalaim (ATL) hind?
WHALE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WHALE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHALE kauplemismaht on -- USD.
Kas WHALE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHALE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHALE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.