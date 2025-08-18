Mis on Blue Whale (WHALE)

Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blue Whale (WHALE) allikas Ametlik veebisait

Blue Whale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blue Whale (WHALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blue Whale (WHALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blue Whale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blue Whale hinna ennustust kohe!

WHALE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Blue Whale (WHALE) tokenoomika

Blue Whale (WHALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blue Whale (WHALE) kohta Kui palju on Blue Whale (WHALE) tänapäeval väärt? Reaalajas WHALE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WHALE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WHALE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blue Whale turukapitalisatsioon? WHALE turukapitalisatsioon on $ 30.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WHALE ringlev varu? WHALE ringlev varu on 24.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHALE (ATH) hind? WHALE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WHALE madalaim (ATL) hind? WHALE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WHALE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WHALE kauplemismaht on -- USD . Kas WHALE sel aastal kõrgemale ka suundub? WHALE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHALE hinna ennustust

Blue Whale (WHALE) Olulised valdkonna uudised