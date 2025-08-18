Rohkem infot $BLU

$BLU Hinnainfo

$BLU Valge raamat

$BLU Ametlik veebisait

$BLU Tokenoomika

$BLU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Blu logo

Blu hind ($BLU)

Loendis mitteolevad

1 $BLU/USD reaalajas hind:

--
----
+3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Blu ($BLU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:00:14 (UTC+8)

Blu ($BLU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214781
$ 0.00214781$ 0.00214781

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+3.39%

-3.09%

-3.09%

Blu ($BLU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BLU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BLUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00214781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BLU muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +3.39% 24 tunni vältel -3.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blu ($BLU) – turuteave

$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K

--
----

$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Blu praegune turukapitalisatsioon on $ 15.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BLU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.31K.

Blu ($BLU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.39%
30 päeva$ 0-2.54%
60 päeva$ 0-19.01%
90 päeva$ 0--

Mis on Blu ($BLU)

Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blu ($BLU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Blu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blu ($BLU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blu ($BLU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blu hinna ennustust kohe!

$BLU kohalike valuutade suhtes

Blu ($BLU) tokenoomika

Blu ($BLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blu ($BLU) kohta

Kui palju on Blu ($BLU) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BLU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BLU/USD hind?
Praegune hind $BLU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blu turukapitalisatsioon?
$BLU turukapitalisatsioon on $ 15.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BLU ringlev varu?
$BLU ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BLU (ATH) hind?
$BLU saavutab ATH hinna summas 0.00214781 USD.
Mis oli kõigi aegade $BLU madalaim (ATL) hind?
$BLU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BLU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BLU kauplemismaht on -- USD.
Kas $BLU sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BLU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:00:14 (UTC+8)

Blu ($BLU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.