Mis on Blu ($BLU)

Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blu ($BLU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Blu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blu ($BLU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blu ($BLU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blu hinna ennustust kohe!

$BLU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Blu ($BLU) tokenoomika

Blu ($BLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blu ($BLU) kohta Kui palju on Blu ($BLU) tänapäeval väärt? Reaalajas $BLU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BLU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BLU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blu turukapitalisatsioon? $BLU turukapitalisatsioon on $ 15.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BLU ringlev varu? $BLU ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BLU (ATH) hind? $BLU saavutab ATH hinna summas 0.00214781 USD . Mis oli kõigi aegade $BLU madalaim (ATL) hind? $BLU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BLU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BLU kauplemismaht on -- USD . Kas $BLU sel aastal kõrgemale ka suundub? $BLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BLU hinna ennustust

Blu ($BLU) Olulised valdkonna uudised