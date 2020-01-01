bloXmove (BLXM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi bloXmove (BLXM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

bloXmove (BLXM) teave bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS) Ametlik veebisait: https://bloXmove.com/ Ostke BLXM kohe!

bloXmove (BLXM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bloXmove (BLXM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.56K $ 73.56K $ 73.56K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 217.84K $ 217.84K $ 217.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.37 $ 13.37 $ 13.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00237949 $ 0.00237949 $ 0.00237949 Praegune hind: $ 0.00435672 $ 0.00435672 $ 0.00435672 Lisateave bloXmove (BLXM) hinna kohta

bloXmove (BLXM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bloXmove (BLXM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLXM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLXM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLXM tokeni tokenoomikat, avastage BLXM tokeni reaalajas hinda!

BLXM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLXM võiks suunduda? Meie BLXM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLXM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!