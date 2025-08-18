Mis on bloXmove (BLXM)

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse bloXmove (BLXM) allikas Ametlik veebisait

bloXmove hinna ennustus (USD)

Kui palju on bloXmove (BLXM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bloXmove (BLXM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bloXmove nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bloXmove hinna ennustust kohe!

BLXM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

bloXmove (BLXM) tokenoomika

bloXmove (BLXM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLXM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bloXmove (BLXM) kohta Kui palju on bloXmove (BLXM) tänapäeval väärt? Reaalajas BLXM hind USD on 0.00426871 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLXM/USD hind? $ 0.00426871 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLXM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bloXmove turukapitalisatsioon? BLXM turukapitalisatsioon on $ 72.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLXM ringlev varu? BLXM ringlev varu on 16.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLXM (ATH) hind? BLXM saavutab ATH hinna summas 13.37 USD . Mis oli kõigi aegade BLXM madalaim (ATL) hind? BLXM nägi ATL hinda summas 0.00237949 USD . Milline on BLXM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLXM kauplemismaht on -- USD . Kas BLXM sel aastal kõrgemale ka suundub? BLXM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLXM hinna ennustust

bloXmove (BLXM) Olulised valdkonna uudised