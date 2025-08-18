Rohkem infot BLOX

BLOX hind (BLOX)

1 BLOX/USD reaalajas hind:

-7.30%1D
BLOX (BLOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:24:26 (UTC+8)

BLOX (BLOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.33%

-7.55%

-7.71%

-7.71%

BLOX (BLOX) reaalajas hind on $0.00087339. Viimase 24 tunni jooksul BLOX kaubeldud madalaim $ 0.00086642 ja kõrgeim $ 0.00094514 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.153103 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00048486.

Lüliajalise tootluse osas on BLOX muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -7.55% 24 tunni vältel -7.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLOX (BLOX) – turuteave

BLOX praegune turukapitalisatsioon on $ 70.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLOX ringlev varu on 80.74M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.35K.

BLOX (BLOX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BLOX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BLOX ja USD hinnamuutus $ +0.0003098121.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BLOX ja USD hinnamuutus $ +0.0001212500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BLOX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.55%
30 päeva$ +0.0003098121+35.47%
60 päeva$ +0.0001212500+13.88%
90 päeva$ 0--

Mis on BLOX (BLOX)

Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.

Üksuse BLOX (BLOX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BLOX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLOX (BLOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOX (BLOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLOX hinna ennustust kohe!

BLOX kohalike valuutade suhtes

BLOX (BLOX) tokenoomika

BLOX (BLOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLOX (BLOX) kohta

Kui palju on BLOX (BLOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOX hind USD on 0.00087339 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOX/USD hind?
Praegune hind BLOX/USD on $ 0.00087339. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLOX turukapitalisatsioon?
BLOX turukapitalisatsioon on $ 70.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOX ringlev varu?
BLOX ringlev varu on 80.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOX (ATH) hind?
BLOX saavutab ATH hinna summas 0.153103 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOX madalaim (ATL) hind?
BLOX nägi ATL hinda summas 0.00048486 USD.
Milline on BLOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOX kauplemismaht on -- USD.
Kas BLOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOX hinna ennustust.
BLOX (BLOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

