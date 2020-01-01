Bloop Furpal (BLOOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bloop Furpal (BLOOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bloop Furpal (BLOOP) teave Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive! Ametlik veebisait: https://bloop.fun Ostke BLOOP kohe!

Bloop Furpal (BLOOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bloop Furpal (BLOOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.09K $ 9.09K $ 9.09K Koguvaru: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Ringlev varu: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.09K $ 9.09K $ 9.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01139617 $ 0.01139617 $ 0.01139617 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bloop Furpal (BLOOP) hinna kohta

Bloop Furpal (BLOOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bloop Furpal (BLOOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLOOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLOOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLOOP tokeni tokenoomikat, avastage BLOOP tokeni reaalajas hinda!

BLOOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLOOP võiks suunduda? Meie BLOOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLOOP tokeni hinna ennustust kohe!

