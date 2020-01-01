Bloomsperg Terminal (SPERG) tokenoomika

Bloomsperg Terminal (SPERG) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bloomsperg Terminal (SPERG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Bloomsperg Terminal (SPERG) teave

The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.

Ametlik veebisait:
https://sperg.wtf/

Bloomsperg Terminal (SPERG) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bloomsperg Terminal (SPERG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 57.42K
$ 57.42K$ 57.42K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 57.42K
$ 57.42K$ 57.42K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02691123
$ 0.02691123$ 0.02691123
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Bloomsperg Terminal (SPERG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bloomsperg Terminal (SPERG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SPERG tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SPERG tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SPERG tokeni tokenoomikat, avastage SPERG tokeni reaalajas hinda!

SPERG – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SPERG võiks suunduda? Meie SPERG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.