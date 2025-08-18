Mis on Bloomsperg Terminal (SPERG)

The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.

Kui palju on Bloomsperg Terminal (SPERG) tänapäeval väärt? Reaalajas SPERG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on Bloomsperg Terminal turukapitalisatsioon? SPERG turukapitalisatsioon on $ 57.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPERG ringlev varu? SPERG ringlev varu on 1.00B USD .

