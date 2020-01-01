Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) teave The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index ("BGCI"). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index's overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 84.97K $ 84.97K $ 84.97K Koguvaru: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Ringlev varu: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.97K $ 84.97K $ 84.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Kõigi aegade madalaim: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Praegune hind: $ 3.54 $ 3.54 $ 3.54 Lisateave Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) hinna kohta

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BGCI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BGCI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BGCI tokeni tokenoomikat, avastage BGCI tokeni reaalajas hinda!

BGCI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BGCI võiks suunduda? Meie BGCI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

