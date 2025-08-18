Mis on Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) allikas Ametlik veebisait

Bloomberg Galaxy Crypto Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bloomberg Galaxy Crypto Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bloomberg Galaxy Crypto Index hinna ennustust kohe!

BGCI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenoomika

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) kohta Kui palju on Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tänapäeval väärt? Reaalajas BGCI hind USD on 3.54 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BGCI/USD hind? $ 3.54 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BGCI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bloomberg Galaxy Crypto Index turukapitalisatsioon? BGCI turukapitalisatsioon on $ 84.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BGCI ringlev varu? BGCI ringlev varu on 23.99K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BGCI (ATH) hind? BGCI saavutab ATH hinna summas 3.94 USD . Mis oli kõigi aegade BGCI madalaim (ATL) hind? BGCI nägi ATL hinda summas 1.7 USD . Milline on BGCI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BGCI kauplemismaht on -- USD . Kas BGCI sel aastal kõrgemale ka suundub? BGCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BGCI hinna ennustust

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Olulised valdkonna uudised