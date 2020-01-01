BLOOD ($BLOOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BLOOD ($BLOOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BLOOD ($BLOOD) teave BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders. Ametlik veebisait: https://www.bloodcoin.wtf Valge raamat: https://cdn.prod.website-files.com/6685d46d1c145b6e6e107439/66a680dfe4ae85e91bf1cc7c_Whitepaper.pdf Ostke $BLOOD kohe!

BLOOD ($BLOOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BLOOD ($BLOOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.03K Koguvaru: $ 848.89B Ringlev varu: $ 848.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave BLOOD ($BLOOD) hinna kohta

BLOOD ($BLOOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BLOOD ($BLOOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BLOOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BLOOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BLOOD tokeni tokenoomikat, avastage $BLOOD tokeni reaalajas hinda!

$BLOOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BLOOD võiks suunduda? Meie $BLOOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BLOOD tokeni hinna ennustust kohe!

