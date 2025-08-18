Rohkem infot $BLOOD

BLOOD logo

BLOOD hind ($BLOOD)

Loendis mitteolevad

1 $BLOOD/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BLOOD ($BLOOD) reaalajas hinnagraafik
BLOOD ($BLOOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.07%

+8.07%

BLOOD ($BLOOD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BLOOD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BLOODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BLOOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLOOD ($BLOOD) – turuteave

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

--
----

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

848.89B
848.89B 848.89B

848,888,888,888.0
848,888,888,888.0 848,888,888,888.0

BLOOD praegune turukapitalisatsioon on $ 9.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BLOOD ringlev varu on 848.89B, mille koguvaru on 848888888888.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.90K.

BLOOD ($BLOOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BLOOD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BLOOD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BLOOD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BLOOD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+0.01%
60 päeva$ 0+6.83%
90 päeva$ 0--

Mis on BLOOD ($BLOOD)

BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BLOOD ($BLOOD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BLOOD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLOOD ($BLOOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOOD ($BLOOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOOD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLOOD hinna ennustust kohe!

$BLOOD kohalike valuutade suhtes

BLOOD ($BLOOD) tokenoomika

BLOOD ($BLOOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BLOOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLOOD ($BLOOD) kohta

Kui palju on BLOOD ($BLOOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BLOOD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BLOOD/USD hind?
Praegune hind $BLOOD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLOOD turukapitalisatsioon?
$BLOOD turukapitalisatsioon on $ 9.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BLOOD ringlev varu?
$BLOOD ringlev varu on 848.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BLOOD (ATH) hind?
$BLOOD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $BLOOD madalaim (ATL) hind?
$BLOOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BLOOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BLOOD kauplemismaht on -- USD.
Kas $BLOOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BLOOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BLOOD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.