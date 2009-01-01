Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blocky Ai Agent (BLOCKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blocky Ai Agent (BLOCKY) teave Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump Ametlik veebisait: https://blockyaiagent.io/ Ostke BLOCKY kohe!

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blocky Ai Agent (BLOCKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.17K $ 104.17K $ 104.17K Koguvaru: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M Ringlev varu: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.17K $ 104.17K $ 104.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011017 $ 0.00011017 $ 0.00011017 Lisateave Blocky Ai Agent (BLOCKY) hinna kohta

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLOCKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLOCKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLOCKY tokeni tokenoomikat, avastage BLOCKY tokeni reaalajas hinda!

BLOCKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLOCKY võiks suunduda? Meie BLOCKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLOCKY tokeni hinna ennustust kohe!

