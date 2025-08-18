Blocky Ai Agent hind (BLOCKY)
Blocky Ai Agent (BLOCKY) reaalajas hind on $0.00011374. Viimase 24 tunni jooksul BLOCKY kaubeldud madalaim $ 0.00011318 ja kõrgeim $ 0.00012439 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0033202 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00011318.
Lüliajalise tootluse osas on BLOCKY muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -8.56% 24 tunni vältel -21.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blocky Ai Agent praegune turukapitalisatsioon on $ 107.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLOCKY ringlev varu on 945.50M, mille koguvaru on 945498182.6169366. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 107.54K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Blocky Ai Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blocky Ai Agent ja USD hinnamuutus $ -0.0000798665.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blocky Ai Agent ja USD hinnamuutus $ -0.0001059018.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blocky Ai Agent ja USD hinnamuutus $ -0.001151738233261001.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-8.56%
|30 päeva
|$ -0.0000798665
|-70.21%
|60 päeva
|$ -0.0001059018
|-93.10%
|90 päeva
|$ -0.001151738233261001
|-91.01%
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
