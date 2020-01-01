BlockInsightAI (BIAI) tokenoomika
BlockInsightAI (BIAI) teave
our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens.
Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making.
BlockInsightAI (BIAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage BlockInsightAI (BIAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
BlockInsightAI (BIAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
BlockInsightAI (BIAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BIAI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BIAI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BIAI tokeni tokenoomikat, avastage BIAI tokeni reaalajas hinda!
BIAI – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu BIAI võiks suunduda? Meie BIAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.