BlockCycle hind (BLOC)

1 BLOC/USD reaalajas hind:

+0.90%1D
BlockCycle (BLOC) reaalajas hinnagraafik
BlockCycle (BLOC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001139
24 h madal
$ 0.00001163
24 h kõrge

$ 0.00001139
$ 0.00001163
$ 0.0001143
$ 0.00001003
-0.45%

+0.97%

+1.68%

+1.68%

BlockCycle (BLOC) reaalajas hind on $0.00001154. Viimase 24 tunni jooksul BLOC kaubeldud madalaim $ 0.00001139 ja kõrgeim $ 0.00001163 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0001143 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001003.

Lüliajalise tootluse osas on BLOC muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel +1.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlockCycle (BLOC) – turuteave

$ 11.54K
--
$ 11.54K
1000.00M
999,999,997.0
BlockCycle praegune turukapitalisatsioon on $ 11.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLOC ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999997.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.54K.

BlockCycle (BLOC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlockCycle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlockCycle ja USD hinnamuutus $ -0.0000024569.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlockCycle ja USD hinnamuutus $ -0.0000046424.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlockCycle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.97%
30 päeva$ -0.0000024569-21.29%
60 päeva$ -0.0000046424-40.22%
90 päeva$ 0--

Mis on BlockCycle (BLOC)

BlockCycle ($BLOC) is a Solana-based token designed to incentivize trading activity through an hourly lottery draw system. Every hour, the protocol tracks trades of $BLOC and identifies eligible wallets holding at least $100 worth of $BLOC during that hour. Five random winners are selected to share the reward pool, which consists of SOL tokens. The project leverages blockchain technology for transparent winner selection and reward distribution, aiming to gamify trading activity on Solana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlockCycle (BLOC) allikas

Ametlik veebisait

BlockCycle hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlockCycle (BLOC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlockCycle (BLOC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlockCycle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlockCycle hinna ennustust kohe!

BLOC kohalike valuutade suhtes

BlockCycle (BLOC) tokenoomika

BlockCycle (BLOC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockCycle (BLOC) kohta

Kui palju on BlockCycle (BLOC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOC hind USD on 0.00001154 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOC/USD hind?
Praegune hind BLOC/USD on $ 0.00001154. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlockCycle turukapitalisatsioon?
BLOC turukapitalisatsioon on $ 11.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOC ringlev varu?
BLOC ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOC (ATH) hind?
BLOC saavutab ATH hinna summas 0.0001143 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOC madalaim (ATL) hind?
BLOC nägi ATL hinda summas 0.00001003 USD.
Milline on BLOC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOC kauplemismaht on -- USD.
Kas BLOC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOC hinna ennustust.
