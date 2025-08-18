Mis on BlockCycle (BLOC)

BlockCycle ($BLOC) is a Solana-based token designed to incentivize trading activity through an hourly lottery draw system. Every hour, the protocol tracks trades of $BLOC and identifies eligible wallets holding at least $100 worth of $BLOC during that hour. Five random winners are selected to share the reward pool, which consists of SOL tokens. The project leverages blockchain technology for transparent winner selection and reward distribution, aiming to gamify trading activity on Solana.

Üksuse BlockCycle (BLOC) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockCycle (BLOC) kohta Kui palju on BlockCycle (BLOC) tänapäeval väärt? Reaalajas BLOC hind USD on 0.00001154 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLOC/USD hind? $ 0.00001154 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLOC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BlockCycle turukapitalisatsioon? BLOC turukapitalisatsioon on $ 11.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLOC ringlev varu? BLOC ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOC (ATH) hind? BLOC saavutab ATH hinna summas 0.0001143 USD . Mis oli kõigi aegade BLOC madalaim (ATL) hind? BLOC nägi ATL hinda summas 0.00001003 USD . Milline on BLOC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLOC kauplemismaht on -- USD . Kas BLOC sel aastal kõrgemale ka suundub? BLOC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOC hinna ennustust

