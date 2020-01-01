BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlockchainSpace (GUILD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlockchainSpace (GUILD) teave BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes. Ametlik veebisait: https://www.blockchainspace.asia/ Ostke GUILD kohe!

BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlockchainSpace (GUILD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 455.49M $ 455.49M $ 455.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00622143 $ 0.00622143 $ 0.00622143 Lisateave BlockchainSpace (GUILD) hinna kohta

BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUILD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUILD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUILD tokeni tokenoomikat, avastage GUILD tokeni reaalajas hinda!

GUILD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUILD võiks suunduda? Meie GUILD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUILD tokeni hinna ennustust kohe!

