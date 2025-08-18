Mis on BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

Üksuse BlockchainSpace (GUILD) allikas Ametlik veebisait

GUILD kohalike valuutade suhtes

BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockchainSpace (GUILD) kohta Kui palju on BlockchainSpace (GUILD) tänapäeval väärt? Reaalajas GUILD hind USD on 0.00784182 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUILD/USD hind? $ 0.00784182 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUILD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BlockchainSpace turukapitalisatsioon? GUILD turukapitalisatsioon on $ 3.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUILD ringlev varu? GUILD ringlev varu on 455.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUILD (ATH) hind? GUILD saavutab ATH hinna summas 1.79 USD . Mis oli kõigi aegade GUILD madalaim (ATL) hind? GUILD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GUILD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUILD kauplemismaht on -- USD . Kas GUILD sel aastal kõrgemale ka suundub? GUILD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUILD hinna ennustust

