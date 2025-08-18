Rohkem infot GUILD

BlockchainSpace hind (GUILD)

1 GUILD/USD reaalajas hind:

$0.00783599
+7.90%1D
BlockchainSpace (GUILD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 13:17:20 (UTC+8)

BlockchainSpace (GUILD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0070588
24 h madal
$ 0.00824558
24 h kõrge

$ 0.0070588
$ 0.00824558
$ 1.79
$ 0
-0.28%

+7.45%

+6.80%

+6.80%

BlockchainSpace (GUILD) reaalajas hind on $0.00784182. Viimase 24 tunni jooksul GUILD kaubeldud madalaim $ 0.0070588 ja kõrgeim $ 0.00824558 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUILDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUILD muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +7.45% 24 tunni vältel +6.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlockchainSpace (GUILD) – turuteave

$ 3.57M
--
$ 7.84M
455.49M
1,000,000,000.0
BlockchainSpace praegune turukapitalisatsioon on $ 3.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUILD ringlev varu on 455.49M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.84M.

BlockchainSpace (GUILD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlockchainSpace ja USD hinnamuutus $ +0.00054371.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlockchainSpace ja USD hinnamuutus $ +0.0033914663.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlockchainSpace ja USD hinnamuutus $ +0.0252466179.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlockchainSpace ja USD hinnamuutus $ +0.0070429297002874454.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00054371+7.45%
30 päeva$ +0.0033914663+43.25%
60 päeva$ +0.0252466179+321.95%
90 päeva$ +0.0070429297002874454+881.59%

Mis on BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlockchainSpace (GUILD) allikas

BlockchainSpace hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlockchainSpace (GUILD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlockchainSpace (GUILD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlockchainSpace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlockchainSpace hinna ennustust kohe!

GUILD kohalike valuutade suhtes

BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika

BlockchainSpace (GUILD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUILD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockchainSpace (GUILD) kohta

Kui palju on BlockchainSpace (GUILD) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUILD hind USD on 0.00784182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUILD/USD hind?
Praegune hind GUILD/USD on $ 0.00784182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlockchainSpace turukapitalisatsioon?
GUILD turukapitalisatsioon on $ 3.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUILD ringlev varu?
GUILD ringlev varu on 455.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUILD (ATH) hind?
GUILD saavutab ATH hinna summas 1.79 USD.
Mis oli kõigi aegade GUILD madalaim (ATL) hind?
GUILD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUILD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUILD kauplemismaht on -- USD.
Kas GUILD sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUILD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUILD hinna ennustust.
