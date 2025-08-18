Rohkem infot BWS

Blockchain Web Services hind (BWS)

1 BWS/USD reaalajas hind:

$0.00101023
$0.00101023$0.00101023
-0.60%1D
USD
Blockchain Web Services (BWS) reaalajas hinnagraafik
Blockchain Web Services (BWS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0.00102358
24 h kõrge

$ 0
$ 0.00102358
$ 0.02443105
$ 0.02443105$ 0.02443105

$ 0
+1.01%

-0.63%

+0.37%

+0.37%

Blockchain Web Services (BWS) reaalajas hind on $0.00101023. Viimase 24 tunni jooksul BWS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00102358 näitab aktiivset turu volatiivsust. BWSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02443105 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BWS muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel +0.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blockchain Web Services (BWS) – turuteave

$ 101.02K
--
$ 101.02K
100.00M
100,000,000.0
Blockchain Web Services praegune turukapitalisatsioon on $ 101.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BWS ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 101.02K.

Blockchain Web Services (BWS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blockchain Web Services ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Web Services ja USD hinnamuutus $ +0.0000879096.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Web Services ja USD hinnamuutus $ +0.0002204036.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Web Services ja USD hinnamuutus $ -0.0004783974059874658.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.63%
30 päeva$ +0.0000879096+8.70%
60 päeva$ +0.0002204036+21.82%
90 päeva$ -0.0004783974059874658-32.13%

Mis on Blockchain Web Services (BWS)

Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blockchain Web Services (BWS) allikas

Ametlik veebisait

Blockchain Web Services hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockchain Web Services (BWS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockchain Web Services (BWS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockchain Web Services nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blockchain Web Services hinna ennustust kohe!

BWS kohalike valuutade suhtes

Blockchain Web Services (BWS) tokenoomika

Blockchain Web Services (BWS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockchain Web Services (BWS) kohta

Kui palju on Blockchain Web Services (BWS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BWS hind USD on 0.00101023 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BWS/USD hind?
Praegune hind BWS/USD on $ 0.00101023. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blockchain Web Services turukapitalisatsioon?
BWS turukapitalisatsioon on $ 101.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BWS ringlev varu?
BWS ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWS (ATH) hind?
BWS saavutab ATH hinna summas 0.02443105 USD.
Mis oli kõigi aegade BWS madalaim (ATL) hind?
BWS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BWS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BWS kauplemismaht on -- USD.
Kas BWS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BWS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.