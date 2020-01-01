Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blockchain Monster Hunt (BCMC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blockchain Monster Hunt (BCMC) teave NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Ametlik veebisait: https://bcmhunt.com/ Ostke BCMC kohe!

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blockchain Monster Hunt (BCMC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 218.46K $ 218.46K $ 218.46K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 925.10K $ 925.10K $ 925.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00092502 $ 0.00092502 $ 0.00092502 Lisateave Blockchain Monster Hunt (BCMC) hinna kohta

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BCMC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BCMC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BCMC tokeni tokenoomikat, avastage BCMC tokeni reaalajas hinda!

BCMC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BCMC võiks suunduda? Meie BCMC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BCMC tokeni hinna ennustust kohe!

