Mis on Blockchain Monster Hunt (BCMC)

NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.

Üksuse Blockchain Monster Hunt (BCMC) allikas Ametlik veebisait

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockchain Monster Hunt (BCMC) kohta Kui palju on Blockchain Monster Hunt (BCMC) tänapäeval väärt? Reaalajas BCMC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BCMC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BCMC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blockchain Monster Hunt turukapitalisatsioon? BCMC turukapitalisatsioon on $ 207.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BCMC ringlev varu? BCMC ringlev varu on 236.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCMC (ATH) hind? BCMC saavutab ATH hinna summas 4.22 USD . Mis oli kõigi aegade BCMC madalaim (ATL) hind? BCMC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BCMC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BCMC kauplemismaht on -- USD . Kas BCMC sel aastal kõrgemale ka suundub? BCMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCMC hinna ennustust

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Olulised valdkonna uudised