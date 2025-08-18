Rohkem infot BCMC

Blockchain Monster Hunt hind (BCMC)

1 BCMC/USD reaalajas hind:

$0.00087674
$0.00087674$0.00087674
-6.20%1D
Blockchain Monster Hunt (BCMC) reaalajas hinnagraafik
Blockchain Monster Hunt (BCMC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-6.20%

-0.78%

-0.78%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BCMC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BCMC muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -6.20% 24 tunni vältel -0.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) – turuteave

$ 207.04K
$ 207.04K$ 207.04K

--
----

$ 876.74K
$ 876.74K$ 876.74K

236.14M
236.14M 236.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Blockchain Monster Hunt praegune turukapitalisatsioon on $ 207.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BCMC ringlev varu on 236.14M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 876.74K.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blockchain Monster Hunt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Monster Hunt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Monster Hunt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Monster Hunt ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.20%
30 päeva$ 0+11.29%
60 päeva$ 0+16.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Blockchain Monster Hunt (BCMC)

NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blockchain Monster Hunt (BCMC) allikas

Blockchain Monster Hunt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockchain Monster Hunt (BCMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockchain Monster Hunt (BCMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockchain Monster Hunt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blockchain Monster Hunt hinna ennustust kohe!

BCMC kohalike valuutade suhtes

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockchain Monster Hunt (BCMC) kohta

Kui palju on Blockchain Monster Hunt (BCMC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCMC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCMC/USD hind?
Praegune hind BCMC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blockchain Monster Hunt turukapitalisatsioon?
BCMC turukapitalisatsioon on $ 207.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCMC ringlev varu?
BCMC ringlev varu on 236.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCMC (ATH) hind?
BCMC saavutab ATH hinna summas 4.22 USD.
Mis oli kõigi aegade BCMC madalaim (ATL) hind?
BCMC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BCMC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCMC kauplemismaht on -- USD.
Kas BCMC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCMC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:46:45 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.