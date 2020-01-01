Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) teave BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Ametlik veebisait: https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.85K Koguvaru: $ 3.87M Ringlev varu: $ 691.06K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00500135 Praegune hind: $ 0.0157001 Lisateave Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) hinna kohta

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BCUG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BCUG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BCUG tokeni tokenoomikat, avastage BCUG tokeni reaalajas hinda!

BCUG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BCUG võiks suunduda? Meie BCUG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

