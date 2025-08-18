Rohkem infot BCUG

Blockchain Cuties Universe Governance hind (BCUG)

Loendis mitteolevad

1 BCUG/USD reaalajas hind:

$0.0157001
0.00%1D
USD
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) reaalajas hinnagraafik
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0

$ 0

$ 19.51

$ 0.00500135

--

--

+5.39%

+5.39%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) reaalajas hind on $0.0157001. Viimase 24 tunni jooksul BCUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00500135.

Lüliajalise tootluse osas on BCUG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) – turuteave

$ 10.85K
$ 10.85K

--
----

$ 60.75K
$ 60.75K

691.06K
691.06K

3,869,350.114736842
3,869,350.114736842

Blockchain Cuties Universe Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 10.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BCUG ringlev varu on 691.06K, mille koguvaru on 3869350.114736842. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.75K.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blockchain Cuties Universe Governance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Cuties Universe Governance ja USD hinnamuutus $ +0.0078860597.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Cuties Universe Governance ja USD hinnamuutus $ +0.0101082613.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blockchain Cuties Universe Governance ja USD hinnamuutus $ +0.005172615629367388.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0078860597+50.23%
60 päeva$ +0.0101082613+64.38%
90 päeva$ +0.005172615629367388+49.13%

Mis on Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Üksuse Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) allikas

Ametlik veebisait

Blockchain Cuties Universe Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockchain Cuties Universe Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blockchain Cuties Universe Governance hinna ennustust kohe!

BCUG kohalike valuutade suhtes

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenoomika

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kohta

Kui palju on Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCUG hind USD on 0.0157001 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCUG/USD hind?
Praegune hind BCUG/USD on $ 0.0157001. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blockchain Cuties Universe Governance turukapitalisatsioon?
BCUG turukapitalisatsioon on $ 10.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCUG ringlev varu?
BCUG ringlev varu on 691.06K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCUG (ATH) hind?
BCUG saavutab ATH hinna summas 19.51 USD.
Mis oli kõigi aegade BCUG madalaim (ATL) hind?
BCUG nägi ATL hinda summas 0.00500135 USD.
Milline on BCUG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCUG kauplemismaht on -- USD.
Kas BCUG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCUG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.