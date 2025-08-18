BlockCentral Token hind (BLOC)
BlockCentral Token (BLOC) reaalajas hind on $0.00210423. Viimase 24 tunni jooksul BLOC kaubeldud madalaim $ 0.00210423 ja kõrgeim $ 0.0021973 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02182127 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00205911.
Lüliajalise tootluse osas on BLOC muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel -60.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BlockCentral Token praegune turukapitalisatsioon on $ 135.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLOC ringlev varu on 64.18M, mille koguvaru on 64179834.82774263. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 135.05K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BlockCentral Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlockCentral Token ja USD hinnamuutus $ -0.0012295209.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlockCentral Token ja USD hinnamuutus $ -0.0012673011.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlockCentral Token ja USD hinnamuutus $ -0.0031262086720923085.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.70%
|30 päeva
|$ -0.0012295209
|-58.43%
|60 päeva
|$ -0.0012673011
|-60.22%
|90 päeva
|$ -0.0031262086720923085
|-59.76%
What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
BlockCentral Token (BLOC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
