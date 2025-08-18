Mis on BlockCDN (BCDN)

BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.

Üksuse BlockCDN (BCDN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BlockCDN (BCDN) tokenoomika

BlockCDN (BCDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockCDN (BCDN) kohta Kui palju on BlockCDN (BCDN) tänapäeval väärt? Reaalajas BCDN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BCDN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BCDN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BlockCDN turukapitalisatsioon? BCDN turukapitalisatsioon on $ 53.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BCDN ringlev varu? BCDN ringlev varu on 346.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCDN (ATH) hind? BCDN saavutab ATH hinna summas 0.283911 USD . Mis oli kõigi aegade BCDN madalaim (ATL) hind? BCDN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BCDN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BCDN kauplemismaht on -- USD . Kas BCDN sel aastal kõrgemale ka suundub? BCDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCDN hinna ennustust

