BlockCDN hind (BCDN)

1 BCDN/USD reaalajas hind:

$0.00015508
$0.00015508$0.00015508
-0.10%1D
BlockCDN (BCDN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:07:15 (UTC+8)

BlockCDN (BCDN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.283911
$ 0.283911$ 0.283911

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+0.01%

-11.85%

-11.85%

BlockCDN (BCDN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BCDN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCDNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.283911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BCDN muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -11.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlockCDN (BCDN) – turuteave

$ 53.76K
$ 53.76K$ 53.76K

--
----

$ 155.18K
$ 155.18K$ 155.18K

346.45M
346.45M 346.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BlockCDN praegune turukapitalisatsioon on $ 53.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BCDN ringlev varu on 346.45M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 155.18K.

BlockCDN (BCDN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlockCDN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlockCDN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlockCDN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlockCDN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ 0-32.58%
60 päeva$ 0-35.44%
90 päeva$ 0--

Mis on BlockCDN (BCDN)

BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.

Üksuse BlockCDN (BCDN) allikas

Ametlik veebisait

BlockCDN hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlockCDN (BCDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlockCDN (BCDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlockCDN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlockCDN hinna ennustust kohe!

BCDN kohalike valuutade suhtes

BlockCDN (BCDN) tokenoomika

BlockCDN (BCDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlockCDN (BCDN) kohta

Kui palju on BlockCDN (BCDN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCDN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCDN/USD hind?
Praegune hind BCDN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlockCDN turukapitalisatsioon?
BCDN turukapitalisatsioon on $ 53.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCDN ringlev varu?
BCDN ringlev varu on 346.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCDN (ATH) hind?
BCDN saavutab ATH hinna summas 0.283911 USD.
Mis oli kõigi aegade BCDN madalaim (ATL) hind?
BCDN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BCDN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCDN kauplemismaht on -- USD.
Kas BCDN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCDN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:07:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.