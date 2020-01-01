Blobana pet (BLOB) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Blobana pet (BLOB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Blobana pet (BLOB) teave

Blobana: The Onchain Entity of Growth

Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.

Ametlik veebisait:
https://blobanapet.com/
Valge raamat:
https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob

Blobana pet (BLOB) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Blobana pet (BLOB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 51.46K
Koguvaru:
$ 999.02M
Ringlev varu:
$ 999.02M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 51.46K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02231444
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
Blobana pet (BLOB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Blobana pet (BLOB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BLOB tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BLOB tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BLOB tokeni tokenoomikat, avastage BLOB tokeni reaalajas hinda!

BLOB – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BLOB võiks suunduda? Meie BLOB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.