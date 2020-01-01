Blob (BLOB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blob (BLOB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blob (BLOB) teave An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin. Ametlik veebisait: https://www.belikeblob.com/ Ostke BLOB kohe!

Blob (BLOB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blob (BLOB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.30K $ 48.30K $ 48.30K Koguvaru: $ 969.75M $ 969.75M $ 969.75M Ringlev varu: $ 969.75M $ 969.75M $ 969.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.30K $ 48.30K $ 48.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00864588 $ 0.00864588 $ 0.00864588 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Blob (BLOB) hinna kohta

Blob (BLOB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blob (BLOB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLOB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLOB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLOB tokeni tokenoomikat, avastage BLOB tokeni reaalajas hinda!

BLOB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLOB võiks suunduda? Meie BLOB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLOB tokeni hinna ennustust kohe!

