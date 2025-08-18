Mis on Blob (BLOB)

An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin.

Blob (BLOB) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blob (BLOB) kohta Kui palju on Blob (BLOB) tänapäeval väärt? Reaalajas BLOB hind USD on 0.00004908 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLOB/USD hind? $ 0.00004908 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blob turukapitalisatsioon? BLOB turukapitalisatsioon on $ 48.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLOB ringlev varu? BLOB ringlev varu on 969.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOB (ATH) hind? BLOB saavutab ATH hinna summas 0.00864588 USD . Mis oli kõigi aegade BLOB madalaim (ATL) hind? BLOB nägi ATL hinda summas 0.00004221 USD . Milline on BLOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLOB kauplemismaht on -- USD . Kas BLOB sel aastal kõrgemale ka suundub? BLOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOB hinna ennustust

