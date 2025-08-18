Rohkem infot BLOB

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Blob (BLOB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:23:39 (UTC+8)

Blob (BLOB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.08%

-6.47%

-6.93%

-6.93%

Blob (BLOB) reaalajas hind on $0.00004908. Viimase 24 tunni jooksul BLOB kaubeldud madalaim $ 0.00004918 ja kõrgeim $ 0.00005296 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00864588 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004221.

Lüliajalise tootluse osas on BLOB muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -6.47% 24 tunni vältel -6.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blob (BLOB) – turuteave

--
----

Blob praegune turukapitalisatsioon on $ 48.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLOB ringlev varu on 969.75M, mille koguvaru on 969751787.847031. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.03K.

Blob (BLOB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blob ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blob ja USD hinnamuutus $ -0.0000022843.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blob ja USD hinnamuutus $ +0.0000005559.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blob ja USD hinnamuutus $ -0.00002456429554082102.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.47%
30 päeva$ -0.0000022843-4.65%
60 päeva$ +0.0000005559+1.13%
90 päeva$ -0.00002456429554082102-33.35%

Mis on Blob (BLOB)

An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Blob (BLOB) allikas

Ametlik veebisait

Blob hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blob (BLOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blob (BLOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blob nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blob hinna ennustust kohe!

BLOB kohalike valuutade suhtes

Blob (BLOB) tokenoomika

Blob (BLOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blob (BLOB) kohta

Kui palju on Blob (BLOB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOB hind USD on 0.00004908 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOB/USD hind?
Praegune hind BLOB/USD on $ 0.00004908. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blob turukapitalisatsioon?
BLOB turukapitalisatsioon on $ 48.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOB ringlev varu?
BLOB ringlev varu on 969.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOB (ATH) hind?
BLOB saavutab ATH hinna summas 0.00864588 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOB madalaim (ATL) hind?
BLOB nägi ATL hinda summas 0.00004221 USD.
Milline on BLOB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOB kauplemismaht on -- USD.
Kas BLOB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:23:39 (UTC+8)

Blob (BLOB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

