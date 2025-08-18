Rohkem infot $BLK

BLK2100 logo

BLK2100 hind ($BLK)

Loendis mitteolevad

1 $BLK/USD reaalajas hind:

$0.00063991
$0.00063991$0.00063991
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BLK2100 ($BLK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:59:22 (UTC+8)

BLK2100 ($BLK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.187919
$ 0.187919$ 0.187919

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.07%

+8.07%

BLK2100 ($BLK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BLK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BLKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.187919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BLK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLK2100 ($BLK) – turuteave

$ 13.44K
$ 13.44K$ 13.44K

--
----

$ 13.44K
$ 13.44K$ 13.44K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

BLK2100 praegune turukapitalisatsioon on $ 13.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BLK ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.44K.

BLK2100 ($BLK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BLK2100 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BLK2100 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BLK2100 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BLK2100 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+18.01%
60 päeva$ 0+70.75%
90 päeva$ 0--

Mis on BLK2100 ($BLK)

The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BLK2100 ($BLK) allikas

Ametlik veebisait

BLK2100 hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLK2100 ($BLK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLK2100 ($BLK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLK2100 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLK2100 hinna ennustust kohe!

$BLK kohalike valuutade suhtes

BLK2100 ($BLK) tokenoomika

BLK2100 ($BLK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BLK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLK2100 ($BLK) kohta

Kui palju on BLK2100 ($BLK) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BLK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BLK/USD hind?
Praegune hind $BLK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLK2100 turukapitalisatsioon?
$BLK turukapitalisatsioon on $ 13.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BLK ringlev varu?
$BLK ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BLK (ATH) hind?
$BLK saavutab ATH hinna summas 0.187919 USD.
Mis oli kõigi aegade $BLK madalaim (ATL) hind?
$BLK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BLK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BLK kauplemismaht on -- USD.
Kas $BLK sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BLK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BLK hinna ennustust.
BLK2100 ($BLK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.