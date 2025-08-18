Mis on BLCKMRKT ($MRKT)

$MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BLCKMRKT ($MRKT) allikas Ametlik veebisait

BLCKMRKT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLCKMRKT ($MRKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLCKMRKT ($MRKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLCKMRKT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLCKMRKT hinna ennustust kohe!

$MRKT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BLCKMRKT ($MRKT) tokenoomika

BLCKMRKT ($MRKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $MRKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLCKMRKT ($MRKT) kohta Kui palju on BLCKMRKT ($MRKT) tänapäeval väärt? Reaalajas $MRKT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $MRKT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $MRKT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BLCKMRKT turukapitalisatsioon? $MRKT turukapitalisatsioon on $ 78.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $MRKT ringlev varu? $MRKT ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $MRKT (ATH) hind? $MRKT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $MRKT madalaim (ATL) hind? $MRKT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $MRKT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $MRKT kauplemismaht on -- USD . Kas $MRKT sel aastal kõrgemale ka suundub? $MRKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $MRKT hinna ennustust

BLCKMRKT ($MRKT) Olulised valdkonna uudised