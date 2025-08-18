Rohkem infot BLCK

BLCK Coin hind (BLCK)

1 BLCK/USD reaalajas hind:

$0.0003558
$0.0003558$0.0003558
-4.50%1D
USD
BLCK Coin (BLCK) reaalajas hinnagraafik
BLCK Coin (BLCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-4.55%

-4.37%

-4.37%

BLCK Coin (BLCK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLCK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BLCK muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -4.55% 24 tunni vältel -4.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLCK Coin (BLCK) – turuteave

$ 349.14K
$ 349.14K$ 349.14K

--
----

$ 349.14K
$ 349.14K$ 349.14K

989.23M
989.23M 989.23M

989,226,689.7309409
989,226,689.7309409 989,226,689.7309409

BLCK Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 349.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLCK ringlev varu on 989.23M, mille koguvaru on 989226689.7309409. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.14K.

BLCK Coin (BLCK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BLCK Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BLCK Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BLCK Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BLCK Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.55%
30 päeva$ 0+11.77%
60 päeva$ 0+50.33%
90 päeva$ 0--

Mis on BLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BLCK Coin (BLCK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BLCK Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLCK Coin (BLCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLCK Coin (BLCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLCK Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLCK Coin hinna ennustust kohe!

BLCK kohalike valuutade suhtes

BLCK Coin (BLCK) tokenoomika

BLCK Coin (BLCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLCK Coin (BLCK) kohta

Kui palju on BLCK Coin (BLCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLCK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLCK/USD hind?
Praegune hind BLCK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLCK Coin turukapitalisatsioon?
BLCK turukapitalisatsioon on $ 349.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLCK ringlev varu?
BLCK ringlev varu on 989.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLCK (ATH) hind?
BLCK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BLCK madalaim (ATL) hind?
BLCK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BLCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLCK kauplemismaht on -- USD.
Kas BLCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLCK hinna ennustust.
