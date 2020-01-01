BlazeX (BLAZEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlazeX (BLAZEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlazeX (BLAZEX) teave Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Ametlik veebisait: https://blazex.org/ Valge raamat: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf Ostke BLAZEX kohe!

BlazeX (BLAZEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlazeX (BLAZEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.29K $ 113.29K $ 113.29K Koguvaru: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Ringlev varu: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.29K $ 113.29K $ 113.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011927 $ 0.00011927 $ 0.00011927 Lisateave BlazeX (BLAZEX) hinna kohta

BlazeX (BLAZEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlazeX (BLAZEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLAZEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLAZEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLAZEX tokeni tokenoomikat, avastage BLAZEX tokeni reaalajas hinda!

