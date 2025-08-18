Rohkem infot BLAZEX

BlazeX hind (BLAZEX)

1 BLAZEX/USD reaalajas hind:

$0.00011927
$0.00011927$0.00011927
0.00%1D
BlazeX (BLAZEX) reaalajas hinnagraafik
BlazeX (BLAZEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015049
$ 0.0015049$ 0.0015049

$ 0.00007894
$ 0.00007894$ 0.00007894

--

--

0.00%

0.00%

BlazeX (BLAZEX) reaalajas hind on $0.00011927. Viimase 24 tunni jooksul BLAZEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLAZEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0015049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007894.

Lüliajalise tootluse osas on BLAZEX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlazeX (BLAZEX) – turuteave

$ 113.29K
$ 113.29K$ 113.29K

--
----

$ 113.29K
$ 113.29K$ 113.29K

949.84M
949.84M 949.84M

949,836,305.3302354
949,836,305.3302354 949,836,305.3302354

BlazeX praegune turukapitalisatsioon on $ 113.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLAZEX ringlev varu on 949.84M, mille koguvaru on 949836305.3302354. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.29K.

BlazeX (BLAZEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ +0.0000268352.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ +0.0000246415.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000268352+22.50%
60 päeva$ +0.0000246415+20.66%
90 päeva$ 0--

Mis on BlazeX (BLAZEX)

1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlazeX (BLAZEX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BlazeX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlazeX (BLAZEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlazeX (BLAZEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlazeX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlazeX hinna ennustust kohe!

BLAZEX kohalike valuutade suhtes

BlazeX (BLAZEX) tokenoomika

BlazeX (BLAZEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLAZEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlazeX (BLAZEX) kohta

Kui palju on BlazeX (BLAZEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLAZEX hind USD on 0.00011927 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLAZEX/USD hind?
Praegune hind BLAZEX/USD on $ 0.00011927. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlazeX turukapitalisatsioon?
BLAZEX turukapitalisatsioon on $ 113.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLAZEX ringlev varu?
BLAZEX ringlev varu on 949.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLAZEX (ATH) hind?
BLAZEX saavutab ATH hinna summas 0.0015049 USD.
Mis oli kõigi aegade BLAZEX madalaim (ATL) hind?
BLAZEX nägi ATL hinda summas 0.00007894 USD.
Milline on BLAZEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLAZEX kauplemismaht on -- USD.
Kas BLAZEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLAZEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLAZEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:07:06 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.