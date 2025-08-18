Mis on BlazeX (BLAZEX)

1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

Üksuse BlazeX (BLAZEX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BlazeX (BLAZEX) tokenoomika

BlazeX (BLAZEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLAZEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlazeX (BLAZEX) kohta Kui palju on BlazeX (BLAZEX) tänapäeval väärt? Reaalajas BLAZEX hind USD on 0.00011927 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLAZEX/USD hind? $ 0.00011927 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLAZEX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BlazeX turukapitalisatsioon? BLAZEX turukapitalisatsioon on $ 113.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLAZEX ringlev varu? BLAZEX ringlev varu on 949.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLAZEX (ATH) hind? BLAZEX saavutab ATH hinna summas 0.0015049 USD . Mis oli kõigi aegade BLAZEX madalaim (ATL) hind? BLAZEX nägi ATL hinda summas 0.00007894 USD . Milline on BLAZEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLAZEX kauplemismaht on -- USD . Kas BLAZEX sel aastal kõrgemale ka suundub? BLAZEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLAZEX hinna ennustust

BlazeX (BLAZEX) Olulised valdkonna uudised