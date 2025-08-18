BlazeX hind (BLAZEX)
BlazeX (BLAZEX) reaalajas hind on $0.00011927. Viimase 24 tunni jooksul BLAZEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLAZEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0015049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007894.
Lüliajalise tootluse osas on BLAZEX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BlazeX praegune turukapitalisatsioon on $ 113.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLAZEX ringlev varu on 949.84M, mille koguvaru on 949836305.3302354. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.29K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ +0.0000268352.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ +0.0000246415.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlazeX ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0000268352
|+22.50%
|60 päeva
|$ +0.0000246415
|+20.66%
|90 päeva
|$ 0
|--
1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
