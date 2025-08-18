Rohkem infot BLAP

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
BLAP (BLAP) reaalajas hinnagraafik
BLAP (BLAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-6.31%

+0.30%

+0.30%

BLAP (BLAP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLAP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BLAP muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -6.31% 24 tunni vältel +0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLAP (BLAP) – turuteave

$ 77.09K
$ 77.09K$ 77.09K

--
----

$ 77.09K
$ 77.09K$ 77.09K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

BLAP praegune turukapitalisatsioon on $ 77.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLAP ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.09K.

BLAP (BLAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BLAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BLAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BLAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BLAP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.31%
30 päeva$ 0+13.69%
60 päeva$ 0+33.78%
90 päeva$ 0--

Mis on BLAP (BLAP)

BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BLAP (BLAP) allikas

Ametlik veebisait

BLAP hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLAP (BLAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLAP (BLAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLAP hinna ennustust kohe!

BLAP kohalike valuutade suhtes

BLAP (BLAP) tokenoomika

BLAP (BLAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLAP (BLAP) kohta

Kui palju on BLAP (BLAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLAP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLAP/USD hind?
Praegune hind BLAP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLAP turukapitalisatsioon?
BLAP turukapitalisatsioon on $ 77.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLAP ringlev varu?
BLAP ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLAP (ATH) hind?
BLAP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BLAP madalaim (ATL) hind?
BLAP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BLAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLAP kauplemismaht on -- USD.
Kas BLAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLAP hinna ennustust.
BLAP (BLAP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

