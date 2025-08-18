Rohkem infot BLWK

BlackWork hind (BLWK)

1 BLWK/USD reaalajas hind:

--
----
-3.40%1D
USD
BlackWork (BLWK) reaalajas hinnagraafik
BlackWork (BLWK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-3.41%

+2.57%

+2.57%

BlackWork (BLWK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLWK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLWKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BLWK muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -3.41% 24 tunni vältel +2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlackWork (BLWK) – turuteave

$ 42.53K
$ 42.53K$ 42.53K

--
----

$ 42.53K
$ 42.53K$ 42.53K

634.90M
634.90M 634.90M

634,901,811.9187647
634,901,811.9187647 634,901,811.9187647

BlackWork praegune turukapitalisatsioon on $ 42.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLWK ringlev varu on 634.90M, mille koguvaru on 634901811.9187647. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.53K.

BlackWork (BLWK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlackWork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlackWork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlackWork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlackWork ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.41%
30 päeva$ 0-14.69%
60 päeva$ 0-20.10%
90 päeva$ 0--

Mis on BlackWork (BLWK)

BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It's not just a meme. It's a movement. It's art, it's alpha, it's attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlackWork (BLWK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BlackWork hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlackWork (BLWK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlackWork (BLWK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlackWork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlackWork hinna ennustust kohe!

BLWK kohalike valuutade suhtes

BlackWork (BLWK) tokenoomika

BlackWork (BLWK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLWK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlackWork (BLWK) kohta

Kui palju on BlackWork (BLWK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLWK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLWK/USD hind?
Praegune hind BLWK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlackWork turukapitalisatsioon?
BLWK turukapitalisatsioon on $ 42.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLWK ringlev varu?
BLWK ringlev varu on 634.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLWK (ATH) hind?
BLWK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BLWK madalaim (ATL) hind?
BLWK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BLWK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLWK kauplemismaht on -- USD.
Kas BLWK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLWK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLWK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.