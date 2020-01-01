BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlackDuckrwa (BD/SOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlackDuckrwa (BD/SOL) teave The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies. Ametlik veebisait: https://blackduckrwa.com/ Ostke BD/SOL kohe!

BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlackDuckrwa (BD/SOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 691.04K $ 691.04K $ 691.04K Koguvaru: $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M Ringlev varu: $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 691.04K $ 691.04K $ 691.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00197733 $ 0.00197733 $ 0.00197733 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00069824 $ 0.00069824 $ 0.00069824 Lisateave BlackDuckrwa (BD/SOL) hinna kohta

BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BD/SOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BD/SOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BD/SOL tokeni tokenoomikat, avastage BD/SOL tokeni reaalajas hinda!

BD/SOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BD/SOL võiks suunduda? Meie BD/SOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BD/SOL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!