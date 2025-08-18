Rohkem infot BD/SOL

BlackDuckrwa logo

BlackDuckrwa hind (BD/SOL)

Loendis mitteolevad

1 BD/SOL/USD reaalajas hind:

$0.00073952
$0.00073952
-5.40%1D
mexc
USD
BlackDuckrwa (BD/SOL) reaalajas hinnagraafik
BlackDuckrwa (BD/SOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00197733
$ 0.00197733

$ 0
$ 0

+0.25%

-5.41%

-16.58%

-16.58%

BlackDuckrwa (BD/SOL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BD/SOL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BD/SOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00197733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BD/SOL muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -5.41% 24 tunni vältel -16.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlackDuckrwa (BD/SOL) – turuteave

$ 732.51K
$ 732.51K

--
--

$ 732.51K
$ 732.51K

990.20M
990.20M

990,203,536.9510431
990,203,536.9510431

BlackDuckrwa praegune turukapitalisatsioon on $ 732.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BD/SOL ringlev varu on 990.20M, mille koguvaru on 990203536.9510431. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 732.51K.

BlackDuckrwa (BD/SOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlackDuckrwa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlackDuckrwa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlackDuckrwa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlackDuckrwa ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.41%
30 päeva$ 0+28.29%
60 päeva$ 0+559.99%
90 päeva$ 0--

Mis on BlackDuckrwa (BD/SOL)

The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlackDuckrwa (BD/SOL) allikas

Ametlik veebisait

BlackDuckrwa hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlackDuckrwa (BD/SOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlackDuckrwa (BD/SOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlackDuckrwa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlackDuckrwa hinna ennustust kohe!

BD/SOL kohalike valuutade suhtes

BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenoomika

BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BD/SOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlackDuckrwa (BD/SOL) kohta

Kui palju on BlackDuckrwa (BD/SOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BD/SOL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BD/SOL/USD hind?
Praegune hind BD/SOL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlackDuckrwa turukapitalisatsioon?
BD/SOL turukapitalisatsioon on $ 732.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BD/SOL ringlev varu?
BD/SOL ringlev varu on 990.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BD/SOL (ATH) hind?
BD/SOL saavutab ATH hinna summas 0.00197733 USD.
Mis oli kõigi aegade BD/SOL madalaim (ATL) hind?
BD/SOL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BD/SOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BD/SOL kauplemismaht on -- USD.
Kas BD/SOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BD/SOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BD/SOL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.