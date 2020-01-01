BlackCoin (BLK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlackCoin (BLK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlackCoin (BLK) teave BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

BlackCoin (BLK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlackCoin (BLK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 63.67M $ 63.67M $ 63.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 Praegune hind: $ 0.053382 $ 0.053382 $ 0.053382 Lisateave BlackCoin (BLK) hinna kohta

BlackCoin (BLK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlackCoin (BLK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLK tokeni tokenoomikat, avastage BLK tokeni reaalajas hinda!

BLK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLK võiks suunduda? Meie BLK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLK tokeni hinna ennustust kohe!

