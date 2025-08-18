Rohkem infot BLK

BlackCoin (BLK) reaalajas hinnagraafik
BlackCoin (BLK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

BlackCoin (BLK) reaalajas hind on $0.052168. Viimase 24 tunni jooksul BLK kaubeldud madalaim $ 0.052168 ja kõrgeim $ 0.052833 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0019911.

Lüliajalise tootluse osas on BLK muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.81% 24 tunni vältel -16.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlackCoin (BLK) – turuteave

BlackCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLK ringlev varu on 63.67M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.22M.

BlackCoin (BLK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BlackCoin ja USD hinnamuutus $ -0.00043093492172068.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BlackCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0454097295.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BlackCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0014310308.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BlackCoin ja USD hinnamuutus $ -0.001097569436677235.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00043093492172068-0.81%
30 päeva$ +0.0454097295+87.05%
60 päeva$ -0.0014310308-2.74%
90 päeva$ -0.001097569436677235-2.06%

Mis on BlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BlackCoin (BLK) allikas

Ametlik veebisait

BlackCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlackCoin (BLK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlackCoin (BLK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlackCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlackCoin hinna ennustust kohe!

BLK kohalike valuutade suhtes

BlackCoin (BLK) tokenoomika

BlackCoin (BLK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlackCoin (BLK) kohta

Kui palju on BlackCoin (BLK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLK hind USD on 0.052168 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLK/USD hind?
Praegune hind BLK/USD on $ 0.052168. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlackCoin turukapitalisatsioon?
BLK turukapitalisatsioon on $ 3.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLK ringlev varu?
BLK ringlev varu on 63.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLK (ATH) hind?
BLK saavutab ATH hinna summas 1.15 USD.
Mis oli kõigi aegade BLK madalaim (ATL) hind?
BLK nägi ATL hinda summas 0.0019911 USD.
Milline on BLK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLK kauplemismaht on -- USD.
Kas BLK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLK hinna ennustust.
