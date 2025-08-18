Mis on BlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

Üksuse BlackCoin (BLK) allikas Ametlik veebisait

BLK kohalike valuutade suhtes

BlackCoin (BLK) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlackCoin (BLK) kohta Kui palju on BlackCoin (BLK) tänapäeval väärt? Reaalajas BLK hind USD on 0.052168 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLK/USD hind? $ 0.052168 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BlackCoin turukapitalisatsioon? BLK turukapitalisatsioon on $ 3.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLK ringlev varu? BLK ringlev varu on 63.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLK (ATH) hind? BLK saavutab ATH hinna summas 1.15 USD . Mis oli kõigi aegade BLK madalaim (ATL) hind? BLK nägi ATL hinda summas 0.0019911 USD . Milline on BLK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLK kauplemismaht on -- USD . Kas BLK sel aastal kõrgemale ka suundub? BLK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLK hinna ennustust

