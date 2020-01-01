Black Phoenix (BPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Black Phoenix (BPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Black Phoenix (BPX) teave Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market. Ametlik veebisait: https://www.blackphoenixbpx.com/ Ostke BPX kohe!

Black Phoenix (BPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Black Phoenix (BPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.74M $ 8.74M $ 8.74M Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.72M $ 22.72M $ 22.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.37 $ 3.37 $ 3.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00567897 $ 0.00567897 $ 0.00567897 Lisateave Black Phoenix (BPX) hinna kohta

Black Phoenix (BPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Black Phoenix (BPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BPX tokeni tokenoomikat, avastage BPX tokeni reaalajas hinda!

BPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BPX võiks suunduda? Meie BPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BPX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!