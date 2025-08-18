Rohkem infot BPX

Black Phoenix hind (BPX)

1 BPX/USD reaalajas hind:

$0.00568883
-1.30%1D
Black Phoenix (BPX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:08:14 (UTC+8)

Black Phoenix (BPX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00569582
24 h madal
$ 0.00588802
24 h kõrge

$ 0.00569582
$ 0.00588802
$ 3.37
$ 0.00000133
-0.88%

-1.37%

+0.85%

+0.85%

Black Phoenix (BPX) reaalajas hind on $0.00568883. Viimase 24 tunni jooksul BPX kaubeldud madalaim $ 0.00569582 ja kõrgeim $ 0.00588802 näitab aktiivset turu volatiivsust. BPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000133.

Lüliajalise tootluse osas on BPX muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.37% 24 tunni vältel +0.85% viimase 7 päeva jooksul.

Black Phoenix (BPX) – turuteave

$ 8.77M
--
$ 22.78M
1.54B
4,000,000,000.0
Black Phoenix praegune turukapitalisatsioon on $ 8.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BPX ringlev varu on 1.54B, mille koguvaru on 4000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.78M.

Black Phoenix (BPX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Black Phoenix ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Black Phoenix ja USD hinnamuutus $ +0.0008033390.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Black Phoenix ja USD hinnamuutus $ +0.0016954710.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Black Phoenix ja USD hinnamuutus $ +0.00552456124944472404.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.37%
30 päeva$ +0.0008033390+14.12%
60 päeva$ +0.0016954710+29.80%
90 päeva$ +0.00552456124944472404+3,363.12%

Mis on Black Phoenix (BPX)

Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market.

Üksuse Black Phoenix (BPX) allikas

Black Phoenix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Black Phoenix (BPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Black Phoenix (BPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Black Phoenix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Black Phoenix hinna ennustust kohe!

BPX kohalike valuutade suhtes

Black Phoenix (BPX) tokenoomika

Black Phoenix (BPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Black Phoenix (BPX) kohta

Kui palju on Black Phoenix (BPX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BPX hind USD on 0.00568883 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BPX/USD hind?
Praegune hind BPX/USD on $ 0.00568883. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Black Phoenix turukapitalisatsioon?
BPX turukapitalisatsioon on $ 8.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BPX ringlev varu?
BPX ringlev varu on 1.54B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BPX (ATH) hind?
BPX saavutab ATH hinna summas 3.37 USD.
Mis oli kõigi aegade BPX madalaim (ATL) hind?
BPX nägi ATL hinda summas 0.00000133 USD.
Milline on BPX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BPX kauplemismaht on -- USD.
Kas BPX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BPX hinna ennustust.
