Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

Üksuse Black Agnus (FTW) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Black Agnus (FTW) tokenoomika

Black Agnus (FTW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Black Agnus (FTW) kohta Kui palju on Black Agnus (FTW) tänapäeval väärt? Reaalajas FTW hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FTW/USD hind? $ 0 . Milline on Black Agnus turukapitalisatsioon? FTW turukapitalisatsioon on $ 178.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FTW ringlev varu? FTW ringlev varu on 60.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTW (ATH) hind? FTW saavutab ATH hinna summas 0.00277254 USD . Mis oli kõigi aegade FTW madalaim (ATL) hind? FTW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FTW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FTW kauplemismaht on -- USD . Kas FTW sel aastal kõrgemale ka suundub? FTW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

