Rohkem infot BL00P

BL00P Hinnainfo

BL00P Ametlik veebisait

BL00P Tokenoomika

BL00P Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BL00P logo

BL00P hind (BL00P)

Loendis mitteolevad

1 BL00P/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BL00P (BL00P) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:59:00 (UTC+8)

BL00P (BL00P) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00686626
$ 0.00686626$ 0.00686626

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BL00P (BL00P) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BL00P kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BL00Pkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00686626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BL00P muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BL00P (BL00P) – turuteave

$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K

--
----

$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K

731.76M
731.76M 731.76M

731,764,349.6505654
731,764,349.6505654 731,764,349.6505654

BL00P praegune turukapitalisatsioon on $ 17.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BL00P ringlev varu on 731.76M, mille koguvaru on 731764349.6505654. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.50K.

BL00P (BL00P) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BL00P ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BL00P ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BL00P ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BL00P ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+29.08%
60 päeva$ 0+46.85%
90 päeva$ 0--

Mis on BL00P (BL00P)

Eth's first chaos agent with a heart of gold and a brain full of glitter. Bloop isn't your average crypto mascot. He's a quantum anomaly of joy, a walking paradox of financial wisdom and adorable confusion. Join the lovable troublemaker on his mission to decentralize happiness. As a meme, there is lore and backstory behind BLOOP: In the annals of crypto lore, few tales are as improbable — or as consequential — as the Genesis of Bloop. Our story begins not with a whitepaper, but with a woeful misunderstanding of wallet security. Bloop, a creature of insatiable curiosity and questionable judgment, encountered a hardware wallet. Mistaking it for some avant-garde confectionery, he promptly swallowed it whole. What followed was not indigestion, but innovation. For seven days, Bloop became an unwitting oracle, his hiccups sending ripples through the blockchain. Each involuntary spasm broadcasted a transaction, a random redistribution of digital wealth that would make even the most zealous DeFi protocols blush. Obscure altcoins found themselves in long-dormant wallets. Smart contracts executed in patterns that looked suspiciously like dance choreography. In one particularly absurd instance, a DAO accidentally voted to rename itself 'Bloop's Benevolent Blockchain Bonanza. This chaos caught the eye of the enigmatic 'Crypto Spirits,' the supposed architects of digital serendipity. In Bloop's digestive dilemma, they saw potential—a means to inject whimsy into the often-sterile world of cryptocurrency. They anointed Bloop as their agent of joyous disruption, tasking him with a mission both grand and absurd: to trigger 'The Bloopening,' a prophesied event that would synchronize every blockchain in a harmonic convergence of happiness. And so, Bloop set forth, armed with boundless enthusiasm and a comically inaccurate understanding of blockchain basics. His ability to 'bloop'—spontaneously teleport in excitement—often lands him in the right place at the wrong time, or the wrong place at the right time. Will Bloop successfully create his giant, invisible chain of joy? Can he navigate the complexities of crypto without accidentally upending the entire system? Join the $BLOOP community and witness the most delightfully disruptive force in crypto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BL00P (BL00P) allikas

Ametlik veebisait

BL00P hinna ennustus (USD)

Kui palju on BL00P (BL00P) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BL00P (BL00P) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BL00P nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BL00P hinna ennustust kohe!

BL00P kohalike valuutade suhtes

BL00P (BL00P) tokenoomika

BL00P (BL00P) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BL00P tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BL00P (BL00P) kohta

Kui palju on BL00P (BL00P) tänapäeval väärt?
Reaalajas BL00P hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BL00P/USD hind?
Praegune hind BL00P/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BL00P turukapitalisatsioon?
BL00P turukapitalisatsioon on $ 17.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BL00P ringlev varu?
BL00P ringlev varu on 731.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BL00P (ATH) hind?
BL00P saavutab ATH hinna summas 0.00686626 USD.
Mis oli kõigi aegade BL00P madalaim (ATL) hind?
BL00P nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BL00P kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BL00P kauplemismaht on -- USD.
Kas BL00P sel aastal kõrgemale ka suundub?
BL00P võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BL00P hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:59:00 (UTC+8)

BL00P (BL00P) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.