Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Ametlik veebisait: https://bkokfi.com Valge raamat: https://blackrock.gitbook.io/blackrock

BKOKFi (BKOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BKOKFi (BKOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 322.98K $ 322.98K $ 322.98K Koguvaru: $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Ringlev varu: $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 322.98K $ 322.98K $ 322.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Praegune hind: $ 0.055172 $ 0.055172 $ 0.055172 Lisateave BKOKFi (BKOK) hinna kohta

BKOKFi (BKOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BKOKFi (BKOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BKOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BKOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BKOK tokeni tokenoomikat, avastage BKOK tokeni reaalajas hinda!

BKOK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BKOK võiks suunduda? Meie BKOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

