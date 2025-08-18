Mis on BKOKFi (BKOK)

Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.

Üksuse BKOKFi (BKOK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BKOK kohalike valuutade suhtes

BKOKFi (BKOK) tokenoomika

BKOKFi (BKOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BKOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BKOKFi (BKOK) kohta Kui palju on BKOKFi (BKOK) tänapäeval väärt? Reaalajas BKOK hind USD on 0.057397 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BKOK/USD hind? $ 0.057397 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BKOK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BKOKFi turukapitalisatsioon? BKOK turukapitalisatsioon on $ 336.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BKOK ringlev varu? BKOK ringlev varu on 5.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BKOK (ATH) hind? BKOK saavutab ATH hinna summas 1.94 USD . Mis oli kõigi aegade BKOK madalaim (ATL) hind? BKOK nägi ATL hinda summas 0.03561185 USD . Milline on BKOK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BKOK kauplemismaht on -- USD . Kas BKOK sel aastal kõrgemale ka suundub? BKOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BKOK hinna ennustust

