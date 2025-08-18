Mis on Bizzy by Virtuals (BIZ)

Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.

Bizzy by Virtuals (BIZ) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bizzy by Virtuals (BIZ) kohta Kui palju on Bizzy by Virtuals (BIZ) tänapäeval väärt? Reaalajas BIZ hind USD on 0.00130256 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIZ/USD hind? $ 0.00130256 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bizzy by Virtuals turukapitalisatsioon? BIZ turukapitalisatsioon on $ 1.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIZ ringlev varu? BIZ ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIZ (ATH) hind? BIZ saavutab ATH hinna summas 0.02075262 USD . Mis oli kõigi aegade BIZ madalaim (ATL) hind? BIZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BIZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIZ kauplemismaht on -- USD . Kas BIZ sel aastal kõrgemale ka suundub? BIZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIZ hinna ennustust

